Galatasaray’da Mostafa Mohamed son iki maçta yok. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mısırlı golcü, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. 23 yaşındaki santrfor, yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildi.

Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gollük performans ortaya koymuştu. Sarı-kırmızılılar, ligin son 2 haftasında Yukatel Denizlispor(D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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