Galatasaray'ın TFF 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor’la deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı hazırlık maçında ön plana çıkan 1 numaralı isim Muğdat Çelik oldu.

Akhisar’daki sözleşmesi bitince Galatasaray’ın 500 bin Lira imza parası ve bonservissiz olarak kadrosuna kattığı, yıllık 2 milyon Lira verdiği 28 yaşındaki futbolcu, yeni takımına ne denli faydalı olacağını şimdiden kanıtladı.

69 dakika sahada kalan ve ayak basmadık yer bırakmayan Muğdat, 6. dakikada attığı nefis golle ayakta alkışlandı.

TERİM GOLE YAKIN OYNATACAK

Hırslı futboluyla camianın takdirini kazanan Muğdat, böylece ilk 11’e de göz kırpmış oldu. Ayrıca teknik patron Fatih Terim’in de, Muğdat’ı kanatlardan çok ileri uçta, gole yakın bölgede kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor.