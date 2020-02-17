Galatasaray, Mustafa Kapı'yla ilgili,

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kapı, geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.

Mustafa Kapı, son verdiği röportajda ilginç konulara değinmişti.

Nedeni kadro dışı kaldı?

Ajansspor'da yer alan habere göre, Mustafa Kapı, bir süre önce Ogan Tarhan ve Ali Egesel’in resmi olarak da Necdet Ergezen’in sahibi olduğu PMH menajerlik şirketine geçti. Bu şirkete Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür gibi yıldızlar da bağlı.

Menajer tarafı genç futbolcunun A takımda süre alması ve teklif geldiğinde inisiyatifin kendilerinde olmalarına yönelik garanti istedi. Son dönemde Türkiye’de birçok gencin Avrupa’nın yolunu tutup gelişim kaydetmesi ve Mustafa’ya da gelecek olası bir teklifte Galatasaray’ın bırakmama ihtimali olsun istemiyorlardı. Futbolcunun inisiyatifi dışında gelişen bu olaylar sonrası sarı-kırmızılılarla menajerler arasında restleşme büyüdü ve işin sonunda Mustafa Kapı kadro dışı kaldı. Mustafa Kapı’nın sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona eriyor.

Saha içi tarafındaysa Mustafa Kapı, teknik direktör Fatih Terim’i çok kızdırıyordu. Özellikle topla çok oynaması, müsait durumdaki arkadaşlarına top atmaması Terim’i çileden çıkarıyordu. Tecrübeli teknik adam sezon başı hazırlıklarında yine topla çok oynayan genç futbolcuya “Mustafa 3 kişi Kapı diye bağırıyor sen hâlâ topu vermiyorsun” diye sert çıkmıştı.Erken yaşta A takım şansı bulan ama fizik olarak gelişim kaydedemeyen Mustafa, gözden düşmeye başlamıştı.



