Futbol Galatasaray’da Mustafa Muhammed gol sayısını 6’ya çıkardı

Galatasaray’da Mustafa Muhammed gol sayısını 6’ya çıkardı

Futbol

Galatasaray’da Mustafa Muhammed gol sayısını 6’ya çıkardı

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Denizlispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya yükselti.

29 Aralık 2021, Çarşamba 00:42 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor ile sahasında karşılaşan Galatasaray’da takımın 3. golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’den geldi. Maçın 50. dakikasında Olimpiu Morutan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed rakibi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Mısırlı futbolcu 6 golün 5’ini Süper Lig’de kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Mustafa Muhammed 120 dakikada sahada kaldı. Penaltılarda da topun başına geçen Muhammed penaltıyı gole çevirdi.

İSTANBUL (İHA)

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