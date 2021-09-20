Galatasaray'da moraller bozuk. Ligde oynadığı 5 maçta ilk kez mağlup olan Galatasaray, önceki maçta ise berabere kalarak önemli puanlar kaybetmişti. Sarı kırmızılılarda Kasımpaşa maçıyla başlayan ufak homurdanmalar Trabzonspor maçıyla artmıştı. Lazio maçıyla ağızlara bir parmak bal çalan Galatasaray, o maçta iyi oynamış ancak tamamen şans eseri bulduğu bir golle kazanabilmişti. Fakat başlayan tepkiler, Alanyaspor mağlubiyetiyle had safhaya ulaştı.
Beyaz TV'nin haberine göre, Alanyaspor maçı öncesinde tribünler, alışılmadık şekilde Fatih Terim'i çağırıp tezahürat yapmadı. Oysa Lazio maçı öncesi Terim'e sevgi gösterileri yapılmıştı. Galatasaray efsanesi ve Alanyaspor'un hocası Bülent Korkmaz tribünlere çağrılırken Terim'in çağrılmaması garipsenmişti ancak maç sonundaki gerilime kadar bu olay çok göze batmadı.
Maç içerisinde taraftarın gerginliği oyunculara karşı da arttı. Önce kötü bir oyun sergileyen DeAndre Yedlin, oyundan çıkarken yoğun şekilde ıslıklandı.
Sonradan oyuna giren Ömer Bayram da yine protestolara maruz kaldı. Hatta maç sonu yenilenme idmanı için sahaya çıkan 8 oyuncudan ikisi Babel ve Ömer Bayram, tepkiler nedeniyle taraftarla muhatap oldu.
Ömer Bayram tribünlerden yükselen protestolar nedeniyle çalışmaya devam etmek istemedi ve tribünlere doğru dönüp eliyle göğsüne vurarak içeri girdi.
Ryan Babel ise kendisin tepki gelince baş parmağıyla aşağıyı gösterip (olumsuzluk işareti) taraftara cevap verdi.
Fatih Terim maç sonunda içeri girerken tribünlerden cılız da olsa birkaç tepki yükseldi. Yine Beyaz TV'nin haberine göre Terim, tribünlere bir süre bakarak morali bozuk şekilde içeri girdi ancak herhangi bir tepki vermedi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Oyunculara protesto yükselmesi normal değil. Ali Sami Yen'de oyunculara küfür ediliyor. Eski Ali Sami Yen'de çatlak ses çıkınca onu 5 dakikada hallederlerdi. Taraftarımız da bize bunu yapıyorsa olmaz. Yedlin, Ömer içeride ağlıyor. Onlara ıslık, Babel'e yuh... Ne oluyor? Emre Akbaba'yı bu yüzden kaybettik. Oyuncuları bu şekilde kazanamayız" dedi.
Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan ile Fatih Terim arasındaki iplerin de kopma noktasında olduğu ve bu kopuşun geçen seneki Hatayspor maçına dayandığı söyleniyor.
Terim'in Gedson'u stoper oynattığı ve kaybedilen Hatayspor maçının ardından UltrAslan, Terim'i istifaya davet etmişti.