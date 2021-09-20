Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Oyunculara protesto yükselmesi normal değil. Ali Sami Yen'de oyunculara küfür ediliyor. Eski Ali Sami Yen'de çatlak ses çıkınca onu 5 dakikada hallederlerdi. Taraftarımız da bize bunu yapıyorsa olmaz. Yedlin, Ömer içeride ağlıyor. Onlara ıslık, Babel'e yuh... Ne oluyor? Emre Akbaba'yı bu yüzden kaybettik. Oyuncuları bu şekilde kazanamayız" dedi.