Futbol Galatasaray'da oklar Burak Elmas'a çevrildi: 9 farklı tezahüratla tepki
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Galatasaray'da oklar Burak Elmas'a çevrildi: 9 farklı tezahüratla tepki

Futbol

Galatasaray'da kötü gidiş bambaşka bir hal aldı. Ülkenin en köklü kulüplerinden olan Galatasaray, belki de ilk kez sezon sonuna kadar küme düşme tehlikesini ensesinde hissedecek. Mevcut durumu ve önündeki fikstür düşünüldüğünde işi hayli zor olan Galatasaray'da görevden alınan Fatih Terim sonrası oklar artık Başkan Burak Elmas'a çevrildi. Taraftar, Elmas'a ve takıma 9 farklı tezahüratla tepki gösterdi.

21 Ocak 2022, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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Proje tepetaklak

Proje tepetaklak

Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek kötü performansını sürdürdü. Son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, 'gençleşme' projesiyle başladığı sezonda küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Düşme potasına yaklaştı

Düşme potasına yaklaştı

Küme düşme potasındaki takımlardan Kasımpaşa, Galatasaray'ı yenerek puanını 24'e yükseltti. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 13. sırada yer aldı ve küme düşme hattının en üstündeki Antalyaspor'la arasındaki puan farkı 4 oldu.

Kötü gidiş Terim'in bıraktığı yerden devam ediyor

Kötü gidiş Terim'in bıraktığı yerden devam ediyor

Tarihinin en zor dönemini geçiren Galatasaray, Fatih Terim'in kurduğu ve ligde hayli kötü giden takımda tüm teknik heyeti değiştirmişti. Şimdilik kötü gidişi durduramayan Domenec Torrent ve ekibinin işi kolay görünmüyor. Galatasaray'ın fikstürü de oldukça zor.

Taraftarın da sabrının taştığı ve hem yönetime hem de futbolculara tepki gösterdiği kaos dolu bir ortam var. Taraftar, Kasımpaşa maçında ve sonrasında şu tezahüratlarla isyanını dile getirdi:

"Hakemler doğruyor, Burak Elmas uyuyor"

"Hakemler doğruyor, Burak Elmas uyuyor"

  • Hakemler doğruyor, Burak Elmas uyuyor
  • Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?
  • Sami Yen hakkını size helal etmiyor
  • O forma kutsaldır nasip olmaz herkese
  • Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın
  • Vasıfsız yönetim istemiyoruz
  • Koskoca kulübü rezil ettiniz
  • Yönetim istifa! 
  • İmparator Fatih Terim

Fikstür zorlu

Fikstür zorlu

Önümüzdeki haftalarda Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş gibi zorlu takımlarla oynayacak olan Galatasaray, bir an önce toparlanamazsa son haftalara kabus gibi bir giriş yapacak ve küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissedecek.

Böyle bir korkuyu son yaşayan büyük takım 2 sezon önce Fenerbahçe olmuştu. Sarı lacivertliler son haftalarda aldığı puanlarla küme düşme korkusu yaşadığı sezonu 6. sırada bitirmişti.

Arda'dan çağrı

Arda'dan çağrı

Kaptan Arda Turan ise Kasımpaşa maçı sonrası takım arkadaşlarına çağrıda bulundu. Arda, "Durumumuzdan utanmalıyız, ben utanıyorum. Konuşarak bir yere kadar, ama saha içinde tepki vermeliyiz. Annem-babam aradığında açmaya çekiniyorum. Bize yakışmıyor. Takım arkadaşlarıma sesleniyorum, acilen toparlanmalıyız" dedi.

"Sorun olduğu için buradayım"

"Sorun olduğu için buradayım"

Torrent ise maç sonunda, "Kimse çalışmadığımızı söyleyemez ancak takımın durumu şu anda bu. Takımda zaten bir sorun vardı. Sorun olduğu için buradayım zaten. Alt sıralardan kaçmamız gerekiyor. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey bir sonraki maçı kazanmak. Taraftarımız yanımızda olmalı" dedi.

Elmas sessiz

Elmas sessiz

Burak Elmas ise sessizliğini koruyor. Başkan Elmas, Kasımpaşa maçını Luis Campos ve Fernando Muslera ile beraber takip etti. Tribünlerden kendisine gelen yoğun tepkilere karşılık vermeyen Elmas, herhangi bir beyanat da vermedi.

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