"Sorun olduğu için buradayım"

Torrent ise maç sonunda, "Kimse çalışmadığımızı söyleyemez ancak takımın durumu şu anda bu. Takımda zaten bir sorun vardı. Sorun olduğu için buradayım zaten. Alt sıralardan kaçmamız gerekiyor. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey bir sonraki maçı kazanmak. Taraftarımız yanımızda olmalı" dedi.