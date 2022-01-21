Proje tepetaklak
Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek kötü performansını sürdürdü. Son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, 'gençleşme' projesiyle başladığı sezonda küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek kötü performansını sürdürdü. Son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, 'gençleşme' projesiyle başladığı sezonda küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Küme düşme potasındaki takımlardan Kasımpaşa, Galatasaray'ı yenerek puanını 24'e yükseltti. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 13. sırada yer aldı ve küme düşme hattının en üstündeki Antalyaspor'la arasındaki puan farkı 4 oldu.
Tarihinin en zor dönemini geçiren Galatasaray, Fatih Terim'in kurduğu ve ligde hayli kötü giden takımda tüm teknik heyeti değiştirmişti. Şimdilik kötü gidişi durduramayan Domenec Torrent ve ekibinin işi kolay görünmüyor. Galatasaray'ın fikstürü de oldukça zor.
Taraftarın da sabrının taştığı ve hem yönetime hem de futbolculara tepki gösterdiği kaos dolu bir ortam var. Taraftar, Kasımpaşa maçında ve sonrasında şu tezahüratlarla isyanını dile getirdi:
Önümüzdeki haftalarda Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş gibi zorlu takımlarla oynayacak olan Galatasaray, bir an önce toparlanamazsa son haftalara kabus gibi bir giriş yapacak ve küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissedecek.
Böyle bir korkuyu son yaşayan büyük takım 2 sezon önce Fenerbahçe olmuştu. Sarı lacivertliler son haftalarda aldığı puanlarla küme düşme korkusu yaşadığı sezonu 6. sırada bitirmişti.
Kaptan Arda Turan ise Kasımpaşa maçı sonrası takım arkadaşlarına çağrıda bulundu. Arda, "Durumumuzdan utanmalıyız, ben utanıyorum. Konuşarak bir yere kadar, ama saha içinde tepki vermeliyiz. Annem-babam aradığında açmaya çekiniyorum. Bize yakışmıyor. Takım arkadaşlarıma sesleniyorum, acilen toparlanmalıyız" dedi.
Torrent ise maç sonunda, "Kimse çalışmadığımızı söyleyemez ancak takımın durumu şu anda bu. Takımda zaten bir sorun vardı. Sorun olduğu için buradayım zaten. Alt sıralardan kaçmamız gerekiyor. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey bir sonraki maçı kazanmak. Taraftarımız yanımızda olmalı" dedi.
Burak Elmas ise sessizliğini koruyor. Başkan Elmas, Kasımpaşa maçını Luis Campos ve Fernando Muslera ile beraber takip etti. Tribünlerden kendisine gelen yoğun tepkilere karşılık vermeyen Elmas, herhangi bir beyanat da vermedi.