Sarı kırmızılı kulüpte haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Dün Adana Demirspor karşılaşması olduğu için gerçekleştirilemeyen toplantıda mevcut durumun değerlendirmesi yapılırken, gelecek planları gözden geçirildi. Galatasaray'da geçen hafta Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa eden ancak dernekteki görevine devam ettiğini açıklayan Rezan Epözdemir, yönetim kurulu toplantısına katılmadı.

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)



