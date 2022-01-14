Futbol Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımla çalışmalara başladı

Futbol

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da 2021 yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren ve yüzüne havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, ABD'deki tedavisinin ardından takıma katıldı. Norveçli oyuncu özel bir gözlükle kariyerine devam edecek.

14 Ocak 2022, Cuma 17:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Hatayspor'la oynadığı maçın hazırlıklarını Domenec Torrent liderliğinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada; ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Omar yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle takımdan 1 seneyi aşkın zamandır uzak.

Ayrıca izolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı da takımla çalıştı.

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