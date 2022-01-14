Galatasaray Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Hatayspor'la oynadığı maçın hazırlıklarını Domenec Torrent liderliğinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada; ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Omar yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle takımdan 1 seneyi aşkın zamandır uzak.

Ayrıca izolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı da takımla çalıştı.