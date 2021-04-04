Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Önder Özen, Ozornwafor'un bu maçta bile şans bulamamasıyla ilgili konuştu. İşte Özen'in sözleri...
Futbol Galatasaray'da Ozornwafor tepkisi: O zaman antrenmana da çıkmasın
Galatasaray kulübünün kontrat verdiği bir stoper Ozornwafor. Sağ bek stoper oynuyor, orta saha stoper oynuyor ve bir dünya eksik var. Bu şartlar altında forma verilmiyorsa, son derece güvenilmez bulunuyor. Bu kadar güvenilmezse antrenmana da almamak gerekiyor. Genç takımda mutlaka vardır, biraz daha güvenilir biri. Onu Hatay'a götürmek daha mantıklı olabilirdi.
Galatasaray'ın son maçlarda çok gol yemesini sadece savunma oyuncularına, onların yetersizliğine veya sadece eksikliğine bağlayamam. Takım savunması diye bir durum var. Galatasaray'ın verdiği pozisyon adedi çok fazla. Bu takım savunmasının yeteri kadarı iyi olmadığını gösteriyor. Bir pozisyon kale önünde biter ama başlangıç yeri kaleden çok daha uzaktadır. Galatasaray'ın takım savunması konusunda sıkıntıları var.
Galatasaray bugün hiçbir şeyi iyi yapamadı. Takım savunmanız arızalı olur, bu çok fazla pozisyona girmek adına verilen bir risktir. İnanılmaz oyuna hakim olursanız, yüzde 75 sizde kalır da rakibiniz ara ara çıkar gelir. Galatasaray oyunda belirgin bir üstünlük kuramadığı gibi, kale önünde yeteri kadar fırsat oluşturamadı. Galatasaray ikili mücadelelere hiç girmedi. Rakibine yakın oynamaz mı orta saha! Şampiyonluğa oynuyorsanız birazcık belli etmeniz gerekiyor.
0-0'da çok durgun olabilirsiniz. Büyük takım maça durgun başlayabilir. Ancak, 1-0'a çok sert bir reaksiyon verir. 2-0'a daha sert bir reaksiyon verir. Rakip 10 kişi kalmış, sert bir reaksiyon verir. 4 tane de oyuncu değişmiş. Sahada en azından bir direnç ortaya koyan bir ya da birkaç oyuncu görürsünüz. Büyük takımlar böyledir. Büyük takımı büyük takım yapan budur.
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