Galatasaray’da Porto hazırlıkları devam etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nde Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti

01 Ekim 2018, Pazartesi 21:03
A A

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma bölümünde hareketlilik çalışmaları üzerinde durulurken, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi.

GALATASARAY YARIN PORTEKİZ'E HAREKET EDECEK

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Porto karşılaşması için yarın saat 11.40´ta ait özel bir uçuşla Portekiz´e hareket edecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.