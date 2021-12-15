Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti. Epözdemir fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Rezan Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Gereği bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)

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