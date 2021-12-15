Futbol Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Futbol

Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa etti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 23:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti. Epözdemir fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Rezan Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Gereği bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı



Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'ın ilk tercihi İrfan Can Eğribayat! Göztepe ile masaya oturacaklar