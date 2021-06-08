Galatasaray'da Ryan Babel'in takımda kalması neredeyse kesinleşti. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Babel'in net maaşı 2.5 milyon euro olarak bilinse de, bonuslarla beraber bu rakam bu sezon 3.5 milyon euro'ya yaklaştı.
Galatasaray birçok yüksek maaşlı oyuncusunu gönderme niyetinde ancak o oyunculardan biri Babel değil. Hollandalı oyuncunun takımda tutulması için 5 gerekçe var ve bu gerekçeler yeni yönetim ve yeni teknik heyetle de paylaşılacak. Ajansspor'daki habere göre o gerekçeler şöyle:
1- Ryan Babel ligin son düzlüğünde önemli rollere bürünmüş ve başarılı olmuştu. Hem yeteneği hem tecrübesi hem de çok yönlü bir hücumcu olması nedeniyle takıma önemli katkı veren Babel, sezonu da 8 gol 5 asistle tamamladı.
2- Ryan Babel takımda kalmak istiyor. 1 yıllık sözleşmesi buluna Babel, ücretin de yüzde 15'lik indirime gitmeye hazır.
3- Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer almayan Babel'i kendisi gösterme ve Avrupa piyasasına bir sıçrayış daha yapma şansı kalmadı. Satışı zor görünüyor.
4- Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'nda Mısır forması giyecek ve temmuz ayındaki ön eleme maçlarında yok. Diagne'nin ve Falcao'nun ise gidişi gündemde. Halil Dervişoğlu transferi ise zor görünüyor. Olası bir forvet transferine rağmen Babel, ileri uçta önemli bir alternatif olacak.
5- Babel'in tatilde dahi bireysel çalışmalarına sıkı şekilde devam ettiği öğrenildi. İlerleyen yaşına rağmen hızı ve gücü hala yerinde olan Babel, kendine dikkat ediyor. Bu da teknik heyetin dikkatini çekiyor.