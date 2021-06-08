Galatasaray birçok yüksek maaşlı oyuncusunu gönderme niyetinde ancak o oyunculardan biri Babel değil. Hollandalı oyuncunun takımda tutulması için 5 gerekçe var ve bu gerekçeler yeni yönetim ve yeni teknik heyetle de paylaşılacak. Ajansspor'daki habere göre o gerekçeler şöyle: