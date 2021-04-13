Futbol Galatasaray'da Ryan Donk, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Ryan Donk, PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Galatasaray'da Ryan Donk, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

13 Nisan 2021, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'un kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün ile Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın da kurula gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.​​​​​​​

AA

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