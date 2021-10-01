Futbol Galatasaray'da Sacha Boey sakatlık geçirdi

Galatasaray'da Sacha Boey sakatlık geçirdi

Futbol

Galatasaray'da Sacha Boey sakatlık geçirdi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Fransa'nın Marsilya takımına konuk olduğu maçta Sacha Boey sakatlık yaşadı.

01 Ekim 2021, Cuma 00:55 Son Güncelleme:
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Velodrome Stadı'nda oynanan maçta 11'de başlayan Sacha Boey, mücadelenin 65. dakikasında arka adelesinden sakatlık yaşadı.

Mücadeleye devam edemeyen Boey'un yerine oyuna Yedlin dahil oldu.

Sacha Boey, 8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakmış ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle Marsilya maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

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