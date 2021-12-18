Futbol Galatasaray'da Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu!

Futbol

Galatasaray'da Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 18 maçı kaçıran Boey'in geri dönüş müsabakası belli oldu.

18 Aralık 2021, Cumartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi. Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.

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