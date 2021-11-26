Futbol Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Futbol

Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Marsilya ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

26 Kasım 2021, Cuma 00:12 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Marsilya maçında Alexandru Cicaldau sakatlandı. Rumen futbolcu, mücadelenin 51. dakikasında yerini Olimpiu Morutan'a bırakmak zorunda kaldı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü Marsilya'ya attı.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kupaları kariyerindeki ikinci golünü attı.

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