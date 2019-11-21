Galatasaray'da Ryan Babel, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mario Lemina, milli takımlarından sakat dönmüştü. Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba gibi isimlerin de sakat olmasından ötürü revire dönen kulüpte bir de yöneticiler rahatsızlandı.

Milli arada Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın tedavi gördüğü öğrenildi.

Böbreklerindeki iltihap dolayısıyla rahatsızlanan Yusuf Günay önemli bir ameliyat geçirirken, boyun fıtığından muzdarip olan Abdürrahim Albayrak, bir de anjiyo oldu.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önceki hafta annesi Ayşe Günay'ı kaybetmişti.