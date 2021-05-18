Futbol Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Futbol

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

18 Mayıs 2021, Salı 21:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Galatasaray'da top tamamen Abdürrahim Albayrak'taGalatasaray yönetimi Fatih Terim'i suçluyor: Şampiyon olabilirdik


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mert Müldür'ün menajeri açıkladı: Fenerbahçe söz konusu bile değil