Sezon başında 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halindeydi. Yapılan görüşmeler sonrasında Eyüpspor Jesse Sekidika’yı sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Jesse Sekidika, OH Leuven ile olan kontratını fesih edip, İstanbul’a gelecek. Eyüpspor, Jesse’nin 3. kulübü olacağı için Galatasaray FIFA’ya izin dilekçesi yolladı. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eyüpspor oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.