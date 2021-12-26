Futbol Galatasaray'da Sekidika İstanbul ekibine kiralanıyor

Galatasaray'da Sekidika İstanbul ekibine kiralanıyor

Futbol

Galatasaray'da Sekidika İstanbul ekibine kiralanıyor

Galatasaray'ın sezon başında Belçika takımlarından Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika geri dönüyor. Nijeryalı oyuncu Belçika'da sadece 2 maçta 27 dakika süre alabildi. Tecrübe kazanması için kiralanan oyuncu Galatasaray'da bile daha çok şans bulmuştu. Sekidika, İstanbul ekiplerinden Eyüpspor'a kiralanacak.

26 Aralık 2021, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
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Sezon başında 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halindeydi. Yapılan görüşmeler sonrasında Eyüpspor Jesse Sekidika’yı sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Jesse Sekidika, OH Leuven ile olan kontratını fesih edip, İstanbul’a gelecek. Eyüpspor, Jesse’nin 3. kulübü olacağı için Galatasaray FIFA’ya izin dilekçesi yolladı. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eyüpspor oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.

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