Yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk ücreti ile Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan ve beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli, eski günlerine döndü.

Uzun zaman yedek kaldıktan sonra Gaziantep FK maçında bulduğu şansı asist yaparak değerlendiren Feghouli, ilk 11 çıktığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atarak yükselişini sürdürdü.

Sabah'ın haberine göre; Cezayirli yıldızın performansından hocası Fatih Terim de memnun kaldı. Formayı kapan Feghouli artık Aslan'ın saha içi lideri konumunda.

KALMAK İÇİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR

Sezon başında yönetimin göndermek istediği 'Soso' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun aksine takımda kalmakta ısrar etmişti. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu kez ücretini düşürüp devam etmeye hazır olan Cezayirli orta sahanın sergileyeceği performansa göre sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belli olacak.

2 ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI!

2017 yazında Galatasaray'a yıllık 3 milyon 850 bin Euro'dan 5 yıllık imza atan Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Özellikle 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki sezon ise beklentileri karşılayamadığı için gözden düşmüştü.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!

Maaşında yaşanan indirim krizleri nedeniyle de zaman zaman gündem olan kanat oyuncusunun sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.