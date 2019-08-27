UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları sebebiyle transfer yaparken ekonomik durumunu çok iyi ayarlaması gereken Galatasaray, elindeki oyuncuları çıkarması durumunda kadrosuna yeni oyuncular katmaya çalışıyor. Bonservisli oyuncu almak için sattığı kadar alması gereken Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao’da Monaco’nun ekstra talepleri sonrası Mbaye Diagne’yi göndermek için gaza bastı. Konyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve etkisiz bir futbol ortaya koyan Diagne ile yönetimin masaya oturacağı ve onu ikna ederek bir an önce yolları ayırmaya çalışacağı bildirildi.

Sürprizler de yaşanabilir

Cim Bom, Arap takımlarından gelen teklifleri değerlendirmesi istenen Diagne’yi satarak, Falcao’da mutlu sona ulaşmak istiyor. Ancak Aslan bunu başaramazsa, takımdan sürpriz isimlerle de yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Belhanda, Nagatomo ve Linnes’in isimlerinin geçtiği konuşuluyor. Belhanda’day Arap kulüpleri talip, Nagatomo’yu ise son olarak İtalya’dan Fiorentina’nın istediği konuşuluyor.

Heyecanla bekliyor

Monaco’nun önceki gün Fransa Ligi’nde Nimes ile oynadığı maçta sakatlığını gerekçe göstererek forma giymeyen Radamel Falcao, bir an önce Galatasaray’a transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Geri sayım sürerken Falcao’nun, sosyal medya hesabından Galatasaray’ın yetkili isimlerini takip etmesi de, onun Sarı-Kırmızılı formayı ne kadar çok istediğini gösteriyor. Falcao, büyük bir heyecanla gelişmeleri yakından takip ediyor. FANATİK-METİN KARABAŞ