Süper Lig'i Giresunspor maçıyla açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 8 transferi resmen bitiren Aslan'da yeni takviyeler kapıda bekliyor. Avrupa maçlarında Muslera'nın formsuzluğu dikkat çekerken yerine kaleyi devralan İsmail Çipe beklentilerin altında kaldı. Yönetim transfer kararı alırken Süper Lig yıldızı için pazarlıklar başladı. Skorer'in haberi...

Galatasaray'da, yeni sezon öncesi transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın formsuzluğu dikkat çekti. Avrupa Ligi maçında kaleyi koruyan İsmail Çipe beklentileri karşılayamadı. Bunun üzerine yönetim transfer kararı aldı. İşte hedefteki isim...

MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Cim-Bom’un bu sezon kalede yüzü gülmedi. Üç Avrupa Kupası maçında hatalar yapan, St. Johnstone ile oynanan ilk karşılaşmada da kırmızı kart gören Muslera, cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

İSMAİL ÇİPE'DEN HATA

Teknik direktör Fatih Terim, tecrübesi nedeniyle İsmail Çipe’ye sarıldı. Berk Balaban’ı yedekte tutan, İsmail’e eldivenleri veren Terim, umduğunu bulamadı. 36. dakikadaki bir yan topa çıkamayan İsmail Çipe rahatlıkla uzaklaştırabileceği pozisyonda Kerr’in golüne engel olamadı. Bu golle skor 1-1’e geldi.

OKAN GİRESUN'A KİRALANDI

Mücadeleyi 4-2 kazanan Aslan, adını play-offlara yazdırdı. Öte yandan Aslan’ın diğer kalecisi Okan Kocuk da maç tecrübesi artması için Giresunspor’a kiralanmıştı. Aslan yeni sezonda kaza yaşamamak için transfer kararı aldı.

KALEYE DOĞAN ALEMDAR OPERASYONU

Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı. Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi.

PAZARLIK MASASINA OTURDU

Adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 boyundaki Doğan Alemdar, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Doğan Alemdar, geçtiğimi sezon Spor Toto Süper Lig'de, 28 maçta forma giyerken, kalesinde 35 gol gördü. Genç kaleci, 9 kez de kalesini gole kapattı. Genç yaşındaki bu performansı alkış aldı.

GÜNCEL DEĞERİ 2.4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro olan Doğan, Kayserispor alt yapı takımlarında da forma giydi. Genç futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de 7 maça çıktı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Doğan Alemdar'ın, Kayserispor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Milliyet- Skorer



