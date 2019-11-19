Galatasaray'da son sakatlık kurbanı Mario Lemina
Galatasaray'ın milli arada tam 4 oyuncusu sakatlandı. Ryan Babel, Fernando Muslera ve Christian Luyindama'dan sonra şimdi de Mario Lemina'nın sakatlık haberi geldi.
Galatasaray'ın başı sakatlık derdinden kurtulmuyor. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Uruguay Milli Takımı'nda sakatlanan Fernando Muslera, Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Christian Luyindama'nın ardından şimdi de Mario Lemina'nın Gabon Milli Takımı'ndan sakat döndüğü açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" dendi.
Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan Lemina'nın tedavisi Florya'da sürecek.
Başakşehir ve Brugge maçları sıkıntıya girdi
Galatasaray, 22 Kasım Cuma günü Başakşehir'le, 26 Kasım Salı günü ise Club Brugge'la oynayacak. Her iki maçı da iç sahada oynayacak olan Galatasaray'da henüz sakatlanan Babel, Muslera, Luyindama ve Lemina'nın görev yapıp yapamayacağı belirsiz.
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