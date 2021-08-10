Galatasaray'da St. Johnstone maçında kale İsmail Çipe'ye emanet
Galatasaray 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da St. Johnstone ile rövanş maçına çıkacak. 1-1 biten ilk maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen kaptan Fernando Muslera, bu maçta forma giyemeyecek. Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe olacak.
10 Ağustos 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da St. Johnstone maçında kaleyi cezalı Muslera yerine İsmail Çipe koruyacak. İlk maçta Muslera atılınca oyuna 21 yaşındaki Berk Balaban girmişti. Ancak Fatih Terim, ikinci maçta 26 yaşındaki İsmail Çipe'ye görev verecek.
Çipe, geçtiğimiz 2 sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçirmiş ve 14 maça çıkmıştı. Bu kamp döneminde ise Terim, Çipe'yi takımda tuttu ve kampa aldı.
Diğer kaleci Fatih Öztürk'ün ismi ise UEFA listesine yazılmamıştı.
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