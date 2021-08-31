Futbol Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mostafa Mohamed Fransa yolcusu

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mostafa Mohamed Fransa yolcusu

Futbol

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mostafa Mohamed Fransa yolcusu

Galatasaray, henüz bonservisini bile almadığı Mostafa Mohamed'i gözden çıkardı. Bordeaux'nun teklifini değerlendiren Galatasaray, oyuncunun bonservisini Zamalek'ten alıp satışı gerçekleştirecek.

31 Ağustos 2021, Salı 14:59 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in bonservisini alacak ve 8 milyon euro2Ya Boredeaux'ya satışını bu şekilde gerçekleştirecek.

23 yaşındaki Mısırlı forvetle bir süredir ilgilenen Fransız ekibi Bordeaux, transfer için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken, Mostafa Mohamed sağlık kontrollerinden geçmek ve Bordeaux ile resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinde son dakika pürüz çıkmaması halinde Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini Brentford'dan alacak. 

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