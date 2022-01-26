Futbol Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı

Futbol

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray, ABD'li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

İSTANBUL (İHA)

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