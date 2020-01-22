Galatasaray'da taraftar Arda Turan'ı hala istemiyor

Arda Turan, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu her fırsatta belirtiyor. Son olarak menajeri Ahmet Bulut da Arda'yı iki takımın daha istediğini fakat ilk tercihlerinin Galatasaray olduğunu belirtmişti. Fakat gerek yönetimin tutumu gerek taraftarın bu birliktelik için isteksiz oluşu transferi zora sokuyor. Son olarak Twitter'da '#ardaturanıistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi.

22 Ocak 2020, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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Taraftarın çoğunluğu, Ultraslan'la aynı fikir değil

Taraftarın çoğunluğu, Ultraslan'la aynı fikir değil

Ultraslan taraftar grubu daha önce yaptığı açıklamada Arda Turan'a kesinlikle karşı olduklarını net şekilde belirtmişti.

Gelinen noktada ise Arda Turan konusunun çok uzamasından ötürü Ultraslan yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"1- Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur.

2- Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır.

Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

3- Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir.

4- Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

"Arda Turan'ı istemiyoruz"

"Arda Turan'ı istemiyoruz"

Ultraslan'ın bu açıklamasının ardından herhangi bir taraftar grubuna bağlı olmayan Galatasaraylılar, konuya daha olumsuz yaklaştı.

Twitter'da #ardaturanıistemiyoruz hashtag'ini trend'lere sokan Galatasaraylılar, bu trend topic altında Arda Turan'ı neden istemediklerini birer birer yazdı.

Her ne kadar Ultraslan, Arda Turan konusuna daha ılımlı yaklaşmış olsa da sayıları, taraftarın geri kalanından fazla değil.

Galatasaray taraftarının çoğunluğu Arda Turan'ı takımda istemiyor.

Fatih Terim istiyor

Fatih Terim istiyor

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim ise Arda Turan'ın takıma katılmasını istiyor. Fatih Terim, Arda Turan'ı takımın futbolunu üst seviyeye taşıyacak bir transfer olarak görmese de "camianın evladı" kontejanından ötürü bu birlikteliğe sıcak bakıyor.

Arda'nın 2011 yılında Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen Atletico Madrid'e transfer olmasıyla başlayan gerginlik, Milli Takım'da zirveye tırmanmış ve ipler kopmuştu.

Son oynanan Galatasaray-Başakşehir maçındaysa Arda Turan, Fatih Terim'in elini öperek bir nevi özür dilemiş ve hocasının gönlünü almıştı.

Yönetim kesinlikle karşı

Yönetim kesinlikle karşı

Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda yalnızca bir defa konuştu. "Arda Turan transferi gündemimizde değil ve olmayacak" diyen Galatasaray Başkanı Cengiz, bu açıklamanın ardından konuyu kapattı.

Mevcut durumda Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi zor görünüyor. Çünkü yönetim ve taraftarın büyük kısmı bu transferi istemiyor.

Arda'nın gelmesine sıcak bakan ise Ultraslan taraftar grubu, nispeten az sayıdaki bağımsız Galatasaray taraftarı ve Fatih Terim.

Taraftar 1.5 sene önce de istemedi

Taraftar 1.5 sene önce de istemedi

Arda Turan, 1.5 sene önce Barcelona tarafından gözden çıkarıldığında yine Galatasaray söylentileri çıkmış, fakat taraftar gerek sosyal medyada gerek anketlerde Arda Turan'ı istemediğini açıkça belli etmişti. Arda Turan da taraftarın bu tepkisine bir televizyon programında oldukça buruk şekilde karşılık vermişti.

O dönem taraftarın Arda Turan'ın gelmemesi için birlik olması transferin önüne geçmişti.

Görünen o ki aradan geçen 1.5 senede taraftarın büyük kısmı hala aynı çizgide.

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