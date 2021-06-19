Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli olacak. Sarı kırmızılı kulübün üyeleri, bugün yapılacak seçimli olağan genel kurulda Galatasaray’ın 38. başkanını seçecek.

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 15.00’te sona erecek. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

30 SANDIKTA OY ATILACAK

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Bugünkü seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek.

DİVAN'DA ZAFER DERKAN'IN

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu’nun olağan seçimi dün yapıldı. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, başkanlık için yarıştı. Yapılan sayım sonrası Yelkencioğlu’na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan, divan kurulunun yeni başkanı oldu.

Spor Arena- Ali Naci Küçük