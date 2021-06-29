Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan 2.2 milyon lira kazanıyordu. Bu sezon ise normal şartlarda 2.5 milyon lira kazanacak olan Taylan'a yeni sözleşme geliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 5 milyon liradan 3 yıllık sözleşme önerecek. Taylan'ın da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, yönetimin bu kararının oyuncuyu çok memnun ettiği öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Erzurumspor'dan bedelsiz alınan Taylan'ın o dönem 1 milyon euro piyasa değeri bulunuyordu.



