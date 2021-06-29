Futbol Galatasaray'da Taylan Antalyalı için zamlı sözleşme kapıda

Galatasaray'da Taylan Antalyalı için zamlı sözleşme kapıda

Futbol

Galatasaray'da Taylan Antalyalı için zamlı sözleşme kapıda

Galatasaray, geçtiğimiz sezon birçok istatistikte takım lideri olan Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Giydiği formanın hakkını verdiği düşünülen Taylan, sözleşmede zammı da kapacak.

29 Haziran 2021, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan 2.2 milyon lira kazanıyordu. Bu sezon ise normal şartlarda 2.5 milyon lira kazanacak olan Taylan'a yeni sözleşme geliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 5 milyon liradan 3 yıllık sözleşme önerecek. Taylan'ın da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, yönetimin bu kararının oyuncuyu çok memnun ettiği öğrenildi. 

2019-2020 sezonunda Erzurumspor'dan bedelsiz alınan Taylan'ın o dönem 1 milyon euro piyasa değeri bulunuyordu.


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