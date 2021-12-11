Galatasaray'da Terim, Diagne için kararını verdi
Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11 için kararını verdi. Lazio maçındaki performansını beğenen Terim, bundan sonra Diagne'yi ilk 11'de başlatacak.
11 Aralık 2021, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bu sezon ilk 11'de forvetler sürekli değişim gösterdi. Fatih Terim'in Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı.
İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak.
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