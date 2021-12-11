Galatasaray'da bu sezon ilk 11'de forvetler sürekli değişim gösterdi. Fatih Terim'in Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı.

İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak.



