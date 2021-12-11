İtalya'da Lazio'ya boyun eğmeyen ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray'da olağanüstü transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Lazio maçının hemen ardından bir araya gelerek, yeni yol haritasını belirledi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, önemli kararların alındığı toplantıdan, "Gençleştirme operasyonuna devam" görüşü çıktı. Yüksek kontratlı oyuncularla yavaş yavaş yolları ayırmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın belirlediği listeyi ne pahasına olursa olsun eksiksiz bir şekilde transfer etmek üzere kolları sıvadı.