Futbol Galatasaray'da transfer hazırlıkları başladı! Burak Elmas ile Fatih Terim buluştu!
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Galatasaray'da transfer hazırlıkları başladı! Burak Elmas ile Fatih Terim buluştu!

Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Galatasaray transfer hazırlıklarına başladı. Burak Elmas ve Fatih Terim transferler konusunda yol haritasını belirlemek için bir araya geldi. Terim'in listesindeki oyuncular ne pahasına olursa olsun, uzun vadeli ödemelerle transfer edilecek. İşte Galatasaray'ın listesindeki isimler...

11 Aralık 2021, Cumartesi 10:24 Son Güncelleme:
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İtalya'da Lazio'ya boyun eğmeyen ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray'da olağanüstü transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Lazio maçının hemen ardından bir araya gelerek, yeni yol haritasını belirledi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, önemli kararların alındığı toplantıdan, "Gençleştirme operasyonuna devam" görüşü çıktı. Yüksek kontratlı oyuncularla yavaş yavaş yolları ayırmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın belirlediği listeyi ne pahasına olursa olsun eksiksiz bir şekilde transfer etmek üzere kolları sıvadı.

Vakit kaybetmek yok Kadroda düşünülmeyen isimlerin listesini de veren Terim'in gözden çıkardığı oyuncular doğrultusunda, takviyelerin sayısı da artacak. İlk etapta, 6 numara, 8 numara, 10 numara, kanatlara ve forvete transfer planlanıyor.

Fatih hoca ayrıca birer yerli kaleci, stoper ve sağ bek alınmasını da istiyor. Bütçe ve limitlerin durumuna göre operasyonun en kısa sürede tamamlanması ve ara transfer başlar başlamaz gündemdeki oyunculara resmi imza attırılması hedefleniyor.

Yerli listesi de güçlü Sağ kanat ve forvet arkası için Parma'dan Dennis Man'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, 8 numaraya Benfica'dan Gedson Fernandes'i, 6 numaraya da Bodo Glimt'ten Patrick Berg'i almaya çalışacak.

Başkan Elmas, bu oyuncularla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca yerli kaleci olarak İrfan Can Eğribayat, sağ bekte Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış, stoperde Kaan Ayhan ve yine ön liberoda Okay Yokuşlu isimleri ön plana çıkıyor.

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