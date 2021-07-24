PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Dün 4 saat için 3 transferi KAP'a bildiren Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek. Aslan bir transferi daha açıklamaya hazırlanırken Gedson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PSV MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın PSV Eindhoven deplasmanında aldığı ağır yenilgi, transferdeki yol haritasını yeniden belirledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, karşılaşmanın ardından otelde transfer zirvesi gerçekleştirdi.

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK

Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz'da PSV Eindhoven'i İstanbul'da ağırlayacak. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

RESMEN KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

6.5 MİLYON EURO

Cim-Bom, 6,5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kulübü ile el sıkıştı. Cim-Bom, bugün İstanbul’a gelecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile de yıllık 1.1 milyon euro karşılığında 5 senelik protokol yaptı.

GEDSON AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes, Benfica'dan haber bekliyor. Benfica'nın oynadığı hazırlık maçlarında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de başlatılmayan Gedson Fernandes, Record'un haberine göre Benfica'dan ayrılmak ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

JORGE JESUS'UN RAPORU BEKLENİYOR

Record'da yer alan habere göre Gedson Fernandes için hem Beşiktaş, hem Galatasaray devrede. Benfica yönetimi ise hazırlık maçları sonrasında Jorge Jesus'un raporunu bekliyor. Jorge Jesus hazırlık kampında oyuncularla ilgili raporunu kısa süre içinde yönetime verecek.

BERKAN İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray kulübü yerli transferde gözünü Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu'ya çevirdi. Her konuda anlşama sağlandığı belirtilen transferin önümüzdeki hafta resmiyete dökülmesi bekleniyor.

VAN AANHOLT

Terim'in derhal takviye istediği pozisyonlardan biri sol bek. Her ne kadar Ömer Bayram, PSV karşısında asist yapmış olsa da tecrübeli çalıştırıcı mutlak takviye istedi. Gündemdeki isim ise Patrick van Aanholt...

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray, Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Patrick van Aanholt'un menajeri Michael Moses Jarman, Hollandalı futbolcunun son paylaşımına Aslan ve Türk Bayrağı emojileri bıraktı. Daha sonra Ryan Babel transfer ateşini yaktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bonservis sorunuyla uğraşmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, 30 yaşındaki Van Aanholt ile pazarlık masasına oturdu. Sarı-kırmızılı takım masadan 3 yıllık sözleşme anlaşmasıyla kalktı.

YILLIK 1.7 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Hollandalı yıldız yıllık 1.7 milyon euro kazanacak.

SACHA BOEY

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için Galatasaray 1.5 milyon Euro + bonus teklif etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Sacha Boey transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Açıklamada "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. " ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız ekibi Rennes Galatasaray ile anlaşma sağladı. 4 yıllık sözleşmeye 'evet' diyen Boey'in pazar günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.