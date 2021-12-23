Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını bildirdi.

Özyurt, "Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevlerinden istifa etmişti.







