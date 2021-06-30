Galatasaray'da yeni rota Abdou Harroui
Galatasaray orta sahaya yapacağı takviye için scout raporlarına göre hareket ediyor. Özellikle Kuzey Afrika kökenli oyunculara yönelen Galatasaray'da son aday Sparta Rotterdam'ın oyucusu Abdou Harroui.
30 Haziran 2021, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Galatasaray Abdou Harroui için Sparta Rotterdam'a teklif yapacak. 23 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı oyuncu, milli takım olarak ise Hollada'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
U-20 ve U-21'de Hollanda forması giyen Harroui, 2014 yılında 16 yaşındayken katıldığı Sparta Rotterdam'da düzenli forma giyiyor.
Son sezonunda 32 maça çıkıp 6 gol 3 asistle oynayan çift yönlü orta saha, her iki ayağını da etkili kullanıyor. 1.82 boyundaki Harroui için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedelinden söz ediliyor.
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