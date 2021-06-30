











A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Galatasaray Abdou Harroui için Sparta Rotterdam'a teklif yapacak. 23 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı oyuncu, milli takım olarak ise Hollada'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

U-20 ve U-21'de Hollanda forması giyen Harroui, 2014 yılında 16 yaşındayken katıldığı Sparta Rotterdam'da düzenli forma giyiyor.

Son sezonunda 32 maça çıkıp 6 gol 3 asistle oynayan çift yönlü orta saha, her iki ayağını da etkili kullanıyor. 1.82 boyundaki Harroui için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedelinden söz ediliyor.