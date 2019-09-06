Galatasaray, Falcao transferi sonrası tekrar patlayan kombine ve loca satışları dolayısıyla büyük gelir elde etti. Satışta olan kombinelerden 3 bini aşkın satış yapılınca yönetim, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlaro için günlük bilet satışından gelir elde edebilmek amacıyla kombine satışını durdurdu.

6 bin bilet kaldı

Kombine satışları sonrası satılabilecek sadece 6 bin koltuğu kalan Galatasaray, bu koltukları ise günlük satışa sunacak.

Falcao coşkusu

Kombineler sezon başında satışa sunulduğunda büyük bir ilgi olmuş ve kısa sürede 40 bine yakın kombine ve çok sayıda loca satılmıştı.

Radamel Falcao transferi sonrası 8 yeni oyuncusuna toplu imza töreni yapan Galatasaray, törene gelen 20 binden fazla taraftara 2 milyon TL'lik ürün satışı yaptı. Falcao transferinden sonraki 4 günde ise loca ve kombine satışlarından 4 buçuk milyon TL kazanıldı.

Galatasaray böylece loca-kombine satışı, tören bileti ve tören günü yapılan alışverişler ve web site satışları olmak üzere 4 günde toplamda 11 buçuk milyon lira kazanmış oldu.