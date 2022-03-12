UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray beklentilerin aksine Camp Nou'dan beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a taşımayı başardı.
İşte Inaki Pena başlıklarıyla yayınlanan haberler:
İspanyol haber ajansı Europa Press, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini abonelerine ‘Inaki Pena, Barça’yı iptal etti’ başlığıyla geçti. Haberde “Barcelona’dan kiralık Galatasaray’da oynayan file bekçisi gecenin sürprizi oldu. Barça’ya kendisini kanıtladı ve gelecek sezon kadroda yere talip olduğunu gösterdi” denildi.
Katalan Sport gazetesi ‘Inaki Pena, Depay’ı tekrar ilk 11’e döndüğüne pişman etti’ başlıklı haber yayınladı. Haber içeriğinde “Sakatlığı nedeniyle Bayern maçından beri Xavi’nin 11’inde yer almıyordu. Sakatlık sonrası ilk kez ilk 11 çıktığı maçta iyi şutlar çekti ama Galatasaray kalecisi harika kurtarışlar yaptı” denildi.
Katalan yayın organı Mundo Deportivo ‘Inaki Pena Barcelona formasına adaylığını açıkladı’ başlıklı haber yayınladı: “Pena Barcelona karşısında parıldadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı, kalede güven verdi. Adeta Barcelona’nın kadrosunda iyi kaleciler olduğunu hatırlatır gibiydi.”
Marca gazetesinde 'Karşılaşmanın öne çıkan ismi Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen kaleci Inaki Pena'ydı. Genç file bekçisi Xavi'nin takımına geçit vermedi. Türk takımı onbir maçtır Avrupa'da yenilmiyor' satırlarına yer verildi
Galatasaray yönetimi Barcelona maçında harikalar yaratan Inaki Pena’nın bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim devre arasında bedava kiraladığı genç eldivenin bonservisinin yüzde 50’sini almak için Barcelona’ya teklifte bulunacak.
İKNA ETMEK ZOR
Önümüzdeki yıl Katalan ekibinde Ter Stegen’in yedeği olarak düşünülen 23 yaşındaki kaleci için İspanyolların ikna olması zor görünüyor.
SEGARRA FAKTÖRÜ
Sarı-kırmızılılar Pena’nın bu noktaya gelmesinde önemli rolü olan kaleci antrenörü Ricard Segarra faktörü ile bu işi çözmek istiyor.
Barcelona teknik direktörü Xavi de Galatasaray formasıyla müthiş bir performans çıkaran Inaki Pena’yı övdü. Xavi “Maalesef biz son maçlarımızdaki gibi oynayamadık ama şunu da söylemeliyim ki; Pena da harika bir maç çıkardı” diye konuştu.
Şili’den Express Futbol, twitter hesabındaki paylaşımında ‘Inaki Pena, Nou Camp’taki Galatasaray direnişinin lideriydi’ ifadesini kullandı ve şu satırlara yer verdi: “Maç golsüz sona erdiyse kalecinin yaptığı müthiş kurtarışlar sayesindeydi. La Masia’dan yetişen Pena, İstanbul devinde kiralık olarak oynuyor.”
Nevzat Dindar / Milliyet