Barcelona teknik direktörü Xavi de Galatasaray formasıyla müthiş bir performans çıkaran Inaki Pena’yı övdü. Xavi “Maalesef biz son maçlarımızdaki gibi oynayamadık ama şunu da söylemeliyim ki; Pena da harika bir maç çıkardı” diye konuştu.

Şili’den Express Futbol, twitter hesabındaki paylaşımında ‘Inaki Pena, Nou Camp’taki Galatasaray direnişinin lideriydi’ ifadesini kullandı ve şu satırlara yer verdi: “Maç golsüz sona erdiyse kalecinin yaptığı müthiş kurtarışlar sayesindeydi. La Masia’dan yetişen Pena, İstanbul devinde kiralık olarak oynuyor.”

Nevzat Dindar / Milliyet