Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyurdular
Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
30 Temmuz 2020, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a veda eden Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni takımı belli oldu... Mariano, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı. Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyururken ''Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano'' sözlerini kullandı.
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