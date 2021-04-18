Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 9 maçın 9'unda da galip gelememişti. 7 mağlubiyet 2 beraberlikle facia bir grafik çizen Galatasaray, Göztepe maçıyla beraber bu sezon bir ilki gerçekleştirdi ve ilk golü yediği bir maçı kazanmaya başardı.