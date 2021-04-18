Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 9 maçın 9'unda da galip gelememişti. 7 mağlubiyet 2 beraberlikle facia bir grafik çizen Galatasaray, Göztepe maçıyla beraber bu sezon bir ilki gerçekleştirdi ve ilk golü yediği bir maçı kazanmaya başardı.
Futbol Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! Nihayet kazandılar
Ayrıca bu galibiyet Galatasaray'ın 3 maç aradan sonra kazandığı ilk maç oldu. Son 3 maçta da galibiyet alamayan Galatasaray, şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Göztepe galibiyeti, sarı kırmızılıları yeniden şampiyonluk yarışının içine soktu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.
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