Futbol Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray'dan çifte transfer

Futbol

Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara’yı ve Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Haziran 2021, Cuma 18:50 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 18 milyon TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Alpaslan Öztürk de Galatasaray'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk’ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

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