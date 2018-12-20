Devre arasında kadrosunu iki forvetle birden takviye etmeye çalışan Galatasaray, Alan Carvalho için geri sayıma geçerken, ikinci santrfor konusunda seçenekleri değerlendiriyor. Sezon sonuna kadar tecrübeli bir santrforla yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Akhisar’dan Seleznov’la her konuda anlaşma sağladı. Ancak alternatif isimler için 33 yaşındaki Ukraynalı golcünün imzası bekletiliyor. Menacerlerin son olarak kulübe Demba Ba ismini önerdiği ve tecrübeli oyuncunun maliyetini çıkararak yönetime sunduğu öğrenildi.

FATİH HOCA 'EVET' DERSE...

Buna göre bonservisi Shanghai Shenhua’da bulunan 33 yaşındaki Demba Ba’nın sezon sonuna kadar kiralanması ve deneyimli santrfora 1.5 milyon Euro ödeme yapılması planlanıyor. Yönetimin, menacerler tarafından masaya getirilen bu öneriyi teknik patron Fatih Terim’in onayına sunduğu belirtiliyor. Ancak tecrübeli hocanın, şimdilik Demba Ba ismine çok sıcak bakmadığı, bu nedenle transferin askıya alındığı da gelen haberler arasında.

Fanatik