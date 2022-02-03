Galatasaray, UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Avrupa macerası devam eden Galatasaray, listede Mbaye Diagne'ye yer vermedi.

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Diagne'nin bu karar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Kadroda yer alan yeni isimler ise Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar oldu.



