Galatasaray'dan Diagne için şok karar: Listede yok!
Galatasaray, yeni transferlerinin ardından UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Listeden takımdan ayrılan Yedlin ve Luyindama çıkarılırken Mbaye Diagne de kendine yer bulamadı.
03 Şubat 2022, Perşembe 13:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Avrupa macerası devam eden Galatasaray, listede Mbaye Diagne'ye yer vermedi.
Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Diagne'nin bu karar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.
Kadroda yer alan yeni isimler ise Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar oldu.
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