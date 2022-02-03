Futbol Galatasaray'dan Diagne için şok karar: Listede yok!

Galatasaray'dan Diagne için şok karar: Listede yok!

Futbol

Galatasaray'dan Diagne için şok karar: Listede yok!

Galatasaray, yeni transferlerinin ardından UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Listeden takımdan ayrılan Yedlin ve Luyindama çıkarılırken Mbaye Diagne de kendine yer bulamadı.

03 Şubat 2022, Perşembe 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Avrupa macerası devam eden Galatasaray, listede Mbaye Diagne'ye yer vermedi.

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Diagne'nin bu karar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Kadroda yer alan yeni isimler ise Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar oldu.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hull City taraftarı Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil'i istedi