Galatasaray'dan Etebo ve Taylan Antalyalı için sakatlık açıklaması
Galatasaray'a iki kötü haber geldi. Taylan Antalyalı'nın sakatlığının ardından bir sakatlık haberi de yeni transfer Etebo'dan geldi.
06 Ekim 2020, Salı 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu şekilde:
"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo’nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN