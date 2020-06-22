Galatasaray'dan Falcao ile ilgili sakatlık açıklaması
Galatasaray'da Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao ile ilgili açıklama geldi. Falcao'nun adalesinde hasar ve kanama tespit edildi. Oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi henüz verilmedi. Ancak Falcao daha önce de benzer bir sakatlık yaşamış (2. derece zorlanma ve kanama) ve dönmesi 3-4 hafta sürmüştü.
22 Haziran 2020, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1275045811039219712
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