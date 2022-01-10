Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi bugün itibarıyla teknik direktörlük görevine devam etmeyecektir. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:



