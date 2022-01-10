Galatasaray'dan Fatih Terim'in ayrılığı için resmi açıklama geldi
Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılığının ardından resmi açıklama yaptı. Başkan Burak Elmas imzalı paylaşımda dikkat çekici ifadeler yer aldı.
10 Ocak 2022, Pazartesi 15:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi bugün itibarıyla teknik direktörlük görevine devam etmeyecektir. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1480514820352921600
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