Futbol Galatasaray'dan Felipe Melo yalanlaması: Yapılanmamız gereği mümkün değil

Galatasaray'dan Felipe Melo yalanlaması: Yapılanmamız gereği mümkün değil

Futbol

Galatasaray'dan Felipe Melo yalanlaması: Yapılanmamız gereği mümkün değil

Galatasaray'da Felipe Melo iddiaları yeniden ortaya atılmıştı. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinden Abdlvahap Gazi Tanrıverdi, Melo iddialarını yalanladı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Beyaz TV'ye konuşan Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek" dedi.

Melo son olarak Palmeiras ile Libertadores'i kazanmıştı.

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