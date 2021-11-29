Kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Beyaz TV'ye konuşan Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek" dedi.

Melo son olarak Palmeiras ile Libertadores'i kazanmıştı.