Futbol Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım: Joshua King!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım: Joshua King!

Futbol

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım: Joshua King!

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Everton'lı golcü futbolcu Joshua King'in transferinde sona yaklaşıyor. Sarı kırmızılıların, sezon sonu İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erecek King ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu

24 Nisan 2021, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Everton'ın forveti Joshua King'i bitirmeye çok yakın.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon sonu Everton'dan ayrılmaya hazırlanan King için harekete geçti. Haberde Galatasaray'ın Everton forvet oyuncusu Josh King ile uzun vadeli sözleşme imzalaması için görüştüğü ve bunun sonucunda İngiliz golcü ile anlaşma sağladığı ifade edildi. King ile sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Devre arası transfer döneminde Bournemouth'tan Everton'a katılan 26 yaşındaki futbolcu, lacivert beyazlılarda bu sezon 10 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

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