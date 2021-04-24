Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Everton'ın forveti Joshua King'i bitirmeye çok yakın.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı kırmızılılar, sezon sonu Everton'dan ayrılmaya hazırlanan King için harekete geçti. Haberde Galatasaray'ın Everton forvet oyuncusu Josh King ile uzun vadeli sözleşme imzalaması için görüştüğü ve bunun sonucunda İngiliz golcü ile anlaşma sağladığı ifade edildi. King ile sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Devre arası transfer döneminde Bournemouth'tan Everton'a katılan 26 yaşındaki futbolcu, lacivert beyazlılarda bu sezon 10 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi. King'in Everton ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.