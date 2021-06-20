Galatasaray'ın olağan genel kurulunda başkan seçilen Burak Elmas, taraftarların merakla beklediği Fatih Terim kararını duyurdu.

Burak Elmas açıklamasında, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." dedi.

Daha önce Fatih Terim'le çalışmak istediğini söyleyen Burak Elmas, dünkü seçimin ardından "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği ne ise yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" yanıtını vererek Terim'le yola devam edeceklerini vurgulamıştı.



