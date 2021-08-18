Futbol Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Kadro dışı...

Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Kadro dışı...

Futbol

Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Kadro dışı...

Galatasaray Kulübü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao için bir ön karar alındığını ve disiplin soruşturması tamamlanana kadar oyuncunun takımdan ayrı, bireysel şekilde çalışmalarını sürdürmesine karar verildiğini açıkladı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan yapılan Marcao açıklaması şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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