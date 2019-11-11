Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:





"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."

beIn Sports'un haberine göre ise Andone 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Fakat henüz Galatasaray cephesinden sakatlığın süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.





Forvet sorunu

Galatasaray kadrosunda bulunan iki orijinal forvet Falcao ve Andone'nin aynı anda sakatlanması Fatih Terim'in elini zayıflatıyor. Falcao'nun 1 aydan uzun süredir sahalardan uzak olduğu dönemde Florin Andone'nin performansı göz doldurmuştu.





Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisinin alınacağı iddiaları dahi konuşulurken Gaziantespor maçında şanssız şekilde dizinden sakatlanan Andone'nin ilk yarıyı kapatabileceği konuşuluyor.





Andone'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.