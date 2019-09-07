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Galatasaray'dan Galatasaray Lisesi atamasıyla ilgili açıklama

Galatasaray Lisesi müdürlüğüne Prof. Dr. Vahdettin Engin atanmıştı. Vahdettin Engin'in Fenerbahçeli olması nedeniyle bu atama sarı-kırmızılı camiadan tepki görmüştü. Galatasaray Kulübü, atamayla ilgili bir açıklama yayınladı.

07 Eylül 2019, Cumartesi 17:32
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Galatasaray'dan Galatasaray Lisesi atamasıyla ilgili açıklama

Kulüpten Galatasaray Lisesi atamasına dair yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne Yapılan Atama Hakkında

Galasaray Lisesi'ne, Prof. Dr. Vahdettin Engin'in müdür olarak atanması

Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez.

Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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